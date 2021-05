Serie B, Brescia domani a Vicenza per vincere (Di lunedì 3 maggio 2021) Brescia, 3 maggo 2021 - Con tre sole giornate ancora da disputare e due lunghezze da recuperare sulla zona playoff, il Brescia guarda alla partita di domani a Vicenza con il preciso obiettivo di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 maggo 2021 - Con tre sole giornate ancora da disputare e due lunghezze da recuperare sulla zona playoff, ilguarda alla partita dicon il preciso obiettivo di ...

giuseppedeci9 : RT @BRproclub_ps: ??MERCATO?? Dopo la promozione in serie D di @VPG_Italy, riapriamo i provini per ampliare la nostra rosa. Ricerchiamo in… - Giorno_Brescia : Serie B, Brescia domani a Vicenza per vincere - Sig_Luke : RT @BRproclub_ps: ??MERCATO?? Dopo la promozione in serie D di @VPG_Italy, riapriamo i provini per ampliare la nostra rosa. Ricerchiamo in… - danycolo99 : RT @BRproclub_ps: ??MERCATO?? Dopo la promozione in serie D di @VPG_Italy, riapriamo i provini per ampliare la nostra rosa. Ricerchiamo in… - ILOVEPROCLUB1 : RT @BRproclub_ps: ??MERCATO?? Dopo la promozione in serie D di @VPG_Italy, riapriamo i provini per ampliare la nostra rosa. Ricerchiamo in… -