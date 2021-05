Serie A: Torino, scatto salvezza. Battuto il Parma (1-0), già in B. Ricordati Mazzola e compagni nell’anniversario di Superga (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono riusciti, i granata del Torino, a battere il Parma (1-0, gol di Vojvoda) e a fare uno scatto importante verso la salvezza, condannando, da subito, gli emiliani alla retrocessione in B. E' una vittoria fondamentale per Belotti e compagni, mentre i gialloblù, alla quinta sconfitta consecutiva, si aggiungono al Crotone tra le squadre che sprofondano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono riusciti, i granata del, a battere il(1-0, gol di Vojvoda) e a fare unoimportante verso la, condannando, da subito, gli emiliani alla retrocessione in B. E' una vittoria fondamentale per Belotti e, mentre i gialloblù, alla quinta sconfitta consecutiva, si aggiungono al Crotone tra le squadre che sprofondano L'articolo proviene da Firenze Post.

