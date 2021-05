Serie A | la corsa Champions League | tre squadre a 69 punti | Juventus-Milan può decidere tutto Il calendario a confronto

(Di lunedì 3 maggio 2021) La 34esima giornata del campionato diA ha fornito interessanti indicazioni per la, sono ancora cinque leinper gli ultimi tre posti. Passo falso dell’Atalanta che non è andata oltre il pareggio contro il Sassuolo, 1-1 il risultato finale. La sfida è stata condizionata dall’espulsione di Gollini e il pareggio ha permesso all’Inter di festeggiare lo scudetto. Laha conquistato treimportantissimi nel finale contro l’Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, torna al successo anche ilche ha avuto la meglio del Benevento. Il Napoli è stato beffato in pieno recupero dal Cagliari, continua anche l’ottimo momento della Lazio che ha avuto la meglio del Genoa. La ...

