Sentenza Vannini, la Meloni manda un abbraccio alla mamma di Marco: "Giustizia è fatta" (Di lunedì 3 maggio 2021) "Giustizia è stata fatta. Auguro alla famiglia Vannini, per quanto possibile, un domani più sereno. Da madre rivolgo un abbraccio commosso ai genitori che, con coraggio e compostezza, non si sono mai arresi. Adesso Marco potrà finalmente riposare in pace". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia commentando la Sentenza della Cassazione. Numerosi esponenti politici hanno commentato il fatto di cronaca che ha sconvolto l'opinione pubblica. A cominciare da amministratori locali come Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri. Comune dove viveva Marco Vannini. Pascucci era presente in corte di Cassazione alla lettura del dispositivo insieme a Marina e Valerio, i genitori di ...

