Sentenza Cassazione omicidio Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Caso Vannini – Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale. La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, oggi, si è espressa in via definitiva: il processo Vannini è finito. Marco Vannini Marco era un ragazzo di 20 anni, ucciso da un colpo d’arma da fuoco nella casa della fidanzata, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La villetta di via Alcide De Gasperi a Ladispoli, era diventata l’orribile teatro della scomparsa di un ragazzo che davanti aveva tutta la vita. La Sentenza Il Giudice ha accolto la Sentenza dei giudici della Corte d’Appello bis, che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Casoè statoa 14di reclusione pervolontario con dolo eventuale. Ladella Suprema Corte di, oggi, si è espressa in via definitiva: il processoè finito. MarcoMarco era un ragazzo di 20, ucciso da un colpo d’arma da fuoco nella casa della fidanzata, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La villetta di via Alcide De Gasperi a Ladispoli, era diventata l’orribile teatro della scomparsa di un ragazzo che davanti aveva tutta la vita. LaIl Giudice ha accolto ladei giudici della Corte d’Appello bis, che ha ...

fattoquotidiano : La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berl… - matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - ale_dibattista : I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'han… - sevenseasmarina : RT @ale_dibattista: I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'hanno f… - FMCastaldo : La sentenza della #Cassazione sul caso #Vannini restituisce un po' di Giustizia a Valerio e Marina, genitori di Mar… -