Sente urlare la figlia al telefono mentre viene stuprata e chiama la polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (NA) – Stanotte una donna in forte stato di agitazione si è presentata al Commissariato di Portici-Ercolano raccontando che, poco prima, era in contatto telefonico con lala quale improvvisamente aveva cominciato adper poi interrompere bruscamente la telefonata. Gli agenti, grazie alla descrizione fornite dalla donna, hanno rintracciato la giovane e hanno bloccato un uomo che la stava strattonando. Gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato di non conoscere l’uomo e che, poco prima, lo stesso l’aveva aggredita e costretta a subire abusi sessuali. Sulla base degli elementi raccolti con il supporto della Quarta Sezione della Squadra Mobile Claudio Ciotola, 24enne ercolanese con precedenti di, è stato arrestato per violenza sessuale. L'articolo ...