Se anche il Milan dell’anti-ultras Maldini si presta ai ricatti del tifo e “sacrifica” Donnarumma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il dettaglio soap del gigante miliardario in lacrime davanti agli ultras è un innesco. Serve giornalisticamente a drammatizzare una vicenda che nel calcio è una prassi. Il faccia-a-faccia coi tifosi incazzati per (aggiungere motivazione a piacimento) fa parte della grammatica del pallone, come la “partitella in famiglia del giovedì” o la “seduta di scarico”. Nel caso di specie è Gigio Donnarumma il campione piangente, costretto a prestarsi al cazziatone di non meglio identificati esponenti del tifo organizzato – i quali, par di capire, sono sopravvissuti organizzatissimi ad un anno intero di divani e distanziamento, imperituri. Il portiere del Milan è stato convocato dalla Digos a Milanello, e piazzato fuori ai cancelli a parare le rimostranze di un po’ di gente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Il dettaglio soap del gigante miliardario in lacrime davanti agliè un innesco. Serve giornalisticamente a drammatizzare una vicenda che nel calcio è una prassi. Il faccia-a-faccia coisi incazzati per (aggiungere motivazione a piacimento) fa parte della grammatica del pallone, come la “partitella in famiglia del giovedì” o la “seduta di scarico”. Nel caso di specie è Gigioil campione piangente, costretto arsi al cazziatone di non meglio identificati esponenti delorganizzato – i quali, par di capire, sono sopravvissuti organizzatissimi ad un anno intero di divani e distanziamento, imperituri. Il portiere delè stato convocato dalla Digos aello, e piazzato fuori ai cancelli a parare le rimostranze di un po’ di gente ...

