Scuole, da oggi almeno 7,7 milioni di alunni in classe: il 90% del totale (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sola Valle d'Aosta in zona rossa e con gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70% al 100% dei loro studenti, inizia da oggi l'ultimo mese di scuola. In base alla capienza delle Scuole e al "colore" della regione, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una "forbice" tra 7,7 e 8,5 milioni. In particolare, da oggi, il numero degli alunni in classe potrebbe oscillare complessivamente – secondo le stime di Tuttoscuola – tra 7.667.374 e 8.505.440, cioè tra il 90% e quasi il 100% dell'intera popolazione scolastica delle Scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda solamente le superiori e dipenderà dalle capienze ...

