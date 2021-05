**Scuola: Turi (Uil), ‘Piano Estate? Con 140mila docenti in meno e senza poter restaurare edifici’** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La scuola d’Estate non è scuola. E’ un’operazione politica. Propaganda elettorale. Un modo per rispondere ad esigenze di narrazione”, tanto che è stata predisposta “senza un adeguato investimento di risorse, fondamentali in un comparto indispensabile per il Paese”; o ignorando interventi necessari come quelli “di restauro degli edifici, che andrebbero fatti a luglio ed agosto e che sarà impossibile invece effettuare a scuole aperte; o sottovalutando che per l’infanzia non ci sono mai stati corsi di recupero, e che se si dovranno fare, andrà definita l’offerta formativa; o trascurando che andrà rivisto il piano ferie del personale Ata, perché anche i bidelli dovranno andare in vacanza”. Ne parla con l’Adnkronos Pino Turi, segretario generale di Uil scuola, che sollecita: “Chi ha pensato al fatto che il 30 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La scuola d’non è scuola. E’ un’operazione politica. Propaganda elettorale. Un modo per rispondere ad esigenze di narrazione”, tanto che è stata predisposta “un adeguato investimento di risorse, fondamentali in un comparto indispensabile per il Paese”; o ignorando interventi necessari come quelli “di restauro degli edifici, che andrebbero fatti a luglio ed agosto e che sarà impossibile invece effettuare a scuole aperte; o sottovalutando che per l’infanzia non ci sono mai stati corsi di recupero, e che se si dovranno fare, andrà definita l’offerta formativa; o trascurando che andrà rivisto il piano ferie del personale Ata, perché anche i bidelli dovranno andare in vacanza”. Ne parla con l’Adnkronos Pino, segretario generale di Uil scuola, che sollecita: “Chi ha pensato al fatto che il 30 ...

Turi_000 : @mariotoscana196 È l'invidia degli incapaci... Come quelli che a scuola non sopportavano i primi della classe, o c… - ProDocente : Uil Scuola, nuova organizzazione politica. D’Aprile segretario generale aggiunto. Pizzo, Turi e Ricci entrano in se… - zazoomblog : Uil Scuola nuova organizzazione politica. D’Aprile segretario generale aggiunto. Pizzo Turi e Ricci entrano in segr… - orizzontescuola : Uil Scuola, nuova organizzazione politica. D’Aprile segretario generale aggiunto. Pizzo, Turi e Ricci entrano in se… - UilscuolaC : Turi (Uil Scuola): 'Sul reclutamento si sta giocando con la pelle delle persone. Bianchi non faccia l'arbitro e pre… -