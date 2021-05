Scuola, prove di ripartenza: 7,7 milioni di studenti di nuovo in classe per l'ultim mese di lezioni. Incognita bus e metro (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via il conto alla rovescia per l'ultimo mese di lezione: oggi la Scuola prova l'ennesima ripartenza ma le incognite sono ancora troppe. Questa mattina saranno infatti in aula, in presenza, circa 9 ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via il conto alla rovescia per l'di lezione: oggi laprova l'ennesimama le incognite sono ancora troppe. Questa mattina saranno infatti in aula, in presenza, circa 9 ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Scuola, prove di ripartenza: 7,7 milioni di studenti di nuovo in classe per l'ultim mese di lezioni. Incognita bus e metro htt… - leggoit : Scuola, prove di ripartenza: 7,7 milioni di studenti di nuovo in classe per l'ultim mese di lezioni. Incognita bus… - violet6femme : RT @musicmugger: @SennaGianMarco Tesò, la canzone di intitola TUTTO IL CONTRARIO. La comprensione del testo a scuola l'hai fatta? Le prove… - giusimmunity : IO VOGLIO PRENDERE LA PATENTE! e sono perfettamente consapevole che questo implichi dover studiare per l’esame e ce… - musicmugger : @SennaGianMarco Tesò, la canzone di intitola TUTTO IL CONTRARIO. La comprensione del testo a scuola l'hai fatta? Le… -