Scuola in estate, ecco perché dico no. Lettera (Di lunedì 3 maggio 2021) Inviata da Chiara Mangini - "Possibili riconoscimenti per i docenti che accettano di prendere parte ai Pon estivi". Non è per gli incentivi che lo faremmo sia chiaro, non per i 100 euro, simbolo di quanto poco valga un professionista nella Scuola, non è per gli emolumenti, pur se vili, che i docenti rifiuteranno di prendere parte a questo teatrino della Scuola aperta nei mesi estivi. L'articolo .

