**Scuola: Giannelli (presidi), 'per vaccinare si reintroduca medico scolastico'** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - L'idea del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di promuovere le vaccinazioni anche all'interno delle scuole come si faceva negli anni 70 raccoglie il plauso dell Associazione nazionale presidi che nell'esprimersi "favorevole al progetto" sollecita: "Bisogna trovare chi somministrerà le dosi. La vaccinazione nelle scuole sia l'occasione per reintrodurre il medico scolastico". "Concretamente parlando - afferma all'Adnkronos il presidente Anp, Antonello Giannelli - anche se l'idea è buona, la scuola tra un mese chiude. Non sarà possibile dunque realizzare questo progetto nell'immediato futuro. Penso che partirà a settembre, nel rispetto del criterio dell'età e del completamento della vaccinazione del personale. Il resto viene dopo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - L'idea del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di promuovere le vaccinazioni anche all'interno delle scuole come si faceva negli anni 70 raccoglie il plauso dell Associazione nazionaleche nell'esprimersi "favorevole al progetto" sollecita: "Bisogna trovare chi somministrerà le dosi. La vaccinazione nelle scuole sia l'occasione per reintrodurre il". "Concretamente parlando - afferma all'Adnkronos il presidente Anp, Antonello- anche se l'idea è buona, la scuola tra un mese chiude. Non sarà possibile dunque realizzare questo progetto nell'immediato futuro. Penso che partirà a settembre, nel rispetto del criterio dell'età e del completamento della vaccinazione del personale. Il resto viene dopo".

