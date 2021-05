**Scuola: Giannelli (presidi), 'da Piano estate 24 euro a studente, ma non tutti aderiranno'** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Il Piano estate stanzia presumibilmente circa "24mila euro in media per scuola (8mila istituti scolastici all'incirca) che distribuiti tra la popolazione studentesca sono circa 24 euro in media investiti a ragazzo, con cui pagare il personale ed implementare i progetti provenienti dal decreto sostegni (150mln) e dalla legge 440 (40 mln) su un totale di 190 mln da sottrarre ai 510mln totali stanziati dal Governo che comprendono anche i Pon (Progetti operativi nazionali, finanziati dall'Ue - ndr)". Lo spiega all'Adnkronos il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli che precisa: "Ma il Pon sarà attivabile a settembre, dunque non da subito". Le risorse saranno sufficienti? "Si farà ciò che renderanno possibile. Ma ci aspettiamo che non tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ilstanzia presumibilmente circa "24milain media per scuola (8mila istituti scolastici all'incirca) che distribuiti tra la popolazionesca sono circa 24in media investiti a ragazzo, con cui pagare il personale ed implementare i progetti provenienti dal decreto sostegni (150mln) e dalla legge 440 (40 mln) su un totale di 190 mln da sottrarre ai 510mln totali stanziati dal Governo che comprendono anche i Pon (Progetti operativi nazionali, finanziati dall'Ue - ndr)". Lo spiega all'Adnkronos il presidente dell'Anp, Antonelloche precisa: "Ma il Pon sarà attivabile a settembre, dunque non da subito". Le risorse saranno sufficienti? "Si farà ciò che renderanno possibile. Ma ci aspettiamo che non...

