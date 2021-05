Scudetto Inter | pure la Clerici fa i complimenti ai nerazzurri | “È il giorno degli

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - v_senigallia : Anche a Senigallia si è festeggiato il 19esimo scudetto dell'Inter - STOCALCIO1 : ??????? Massimo Moratti : 'Il primo scudetto della mia Inter servì ad avviare un quinquennio unico, culminato con l'ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

Tuttavia, unovinto da protagonista (15 gol e otto assist in 33 presenze) rappresenta un'... ma ciò che ha colpito in queste prime tre stagioni all'è la fame per farcela: può mancare uno ...Festain piazza, cosa dicono gli esperti Covid Gli esperti sono tutti d'accordo: gli assembramenti dei tifosi dovevano essere evitati e non si può non pensare alle conseguenze. '...Da Vasco Rossi a Max Pezzali, i cantanti italiani tifosi dell’Inter hanno festeggiato lo scudetto della squadra nerazzurra sui social. Il 2 maggio è diventato ufficiale il 19esimo scudetto dell’Inter.Ha iniziato il suo programma su Rai1: 'È sempre mezzogiorno' con una dedica all'Inter. Antonella Clerici, ex giornalista sportiva, oggi conduttrice amatissima sui canali della tv di stato, ha aperto ...