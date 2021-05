Scudetto dell'Inter e piazza Duomo diventa un carnaio: polemiche contro Sala (Di lunedì 3 maggio 2021) La sorte ha voluto che quest'anno lo Scudetto andasse a una squadra che risiede in Lombardia, quella Lombardia maggiormente colpita dal virus da quando la pandemia è cominciata. E ieri, in barba a ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) La sorte ha voluto che quest'anno loandasse a una squadra che risiede in Lombardia, quella Lombardia maggiormente colpita dal virus da quando la pandemia è cominciata. E ieri, in barba a ...

AzzolinaLucia : Al ristorante al massimo in 4, per lo scudetto in migliaia. Per me queste immagini offendono chi sta facendo sacrif… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Corporate Alessandro Antonello: 'È un’emozione unica, da interista e da AD de… - pisto_gol : Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la f… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Quanto vale vincere lo Scudetto? Le cifre della Serie A: Quanto vale vincere lo Scudetto? Grazie… - raccinviaggio : Tra i festeggianti in Piazza #Duomo per lo scudetto dell' @Inter_Women c'era pure @FiloMagnini . Alla faccia della… -