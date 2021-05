Scontro tra Liga e ministero della Salute sul ritorno del pubblico agli stadi (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono giorni di tensione nel dialogo tra la Liga e il ministero della Salute spagnolo, che nonostante le richieste dei club non ha (ancora) accordato il ritorno del pubblico allo stadio per il finale di stagione. Le istituzioni, rappresentate dal ministro Carolina Darias, spingono per adottare quando sarà il momento un provvedimento di carattere nazionale ma nelle varie zone ci sono forti differenze di incidenza del virus. La Liga infatti sta chiedendo con insistenza che la decisione finale in tal senso sia affidato alle comunità autonome, nel rispetto di ogni misura di sicurezza necessaria, come sta avvenendo per gli altri tipi di eventi che si stanno svolgendo in Spagna. Questo causerebbe che non tutte le squadre potrebbero contare sul proprio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono giorni di tensione nel dialogo tra lae ilspagnolo, che nonostante le richieste dei club non ha (ancora) accordato ildelalloo per il finale di stagione. Le istituzioni, rappresentate dal ministro Carolina Darias, spingono per adottare quando sarà il momento un provvedimento di carattere nazionale ma nelle varie zone ci sono forti differenze di incidenza del virus. Lainfatti sta chiedendo con insistenza che la decisione finale in tal senso sia affidato alle comunità autonome, nel rispetto di ogni misura di sicurezza necessaria, come sta avvenendo per gli altri tipi di eventi che si stanno svolgendo in Spagna. Questo causerebbe che non tutte le squadre potrebbero contare sul proprio ...

