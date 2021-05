Sci Alpino | 4 candidate per ospitare i Mondiali 2027 | Crans Montana | Garmisch | Narvik e Soldeu

(Di lunedì 3 maggio 2021) La Federazione Internazionale dello Sci ha ufficialmente annunciato le candidature per idel. Per quel che concerne lo scici sono ben quattro località in lizza:(Svi),-Partenkirchen (Ger),(Nor) e(And); idi sci nordico del 2026, invece, andranno sicuramene a Falun (Sve), unica candidata, mentre le gare di salto con gli sci del 2026 si disputeranno a Oberstdorf (Ger). Le localitàdovranno inviare un progetto dettagliato entro il prossimo 1 settembre, basato sulle specifiche richieste della Federazione Internazionale riguardanti l’organizzazione, la venue, i volontari, gli addetti ai lavori, sostenibilità e sviluppo, accoglienza e trasporti, ...

Per lo sci alpino sono ben quattro le località in lizza: Crans Montana (Svi), Garmisch-Partenkirchen (Ger), Narvik (Nor) e Soldeu (And), lo sci nordico andrà sicuramene a Falun (Sve), unica candidata, ...