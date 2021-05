Scarano e Liberati si fanno la guerra in “Chiamami ancora amore” (Di lunedì 3 maggio 2021) Anna ed Enrico si sono amati per undici anni e oggi si odiano con la stessa intensità: “Chiamami ancora amore” al via stasera su Raiuno Anna ed Enrico si sono amati profondamente per undici anni, da quando lei – all’epoca brillante studentessa di Medicina – ha incontrato lo sguardo di lui in un bar sul lago. I due si odiano con la stessa intensità, oggi che – accompagnati dai loro rispettivi avvocati – si trovano nello studio di un’assistente sociale che dovrà stabilire a chi dei due concedere la custodia esclusiva del figlio. “Chiamami ancora amore”, serie in tre puntate diretta da Gianluca Maria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti per Indigo Film e Rai Fiction, partirà questa sera alle 21.20 su Raiuno: ne sono protagonisti Greta Scarano, che sta vivendo un ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Anna ed Enrico si sono amati per undici anni e oggi si odiano con la stessa intensità: “” al via stasera su Raiuno Anna ed Enrico si sono amati profondamente per undici anni, da quando lei – all’epoca brillante studentessa di Medicina – ha incontrato lo sguardo di lui in un bar sul lago. I due si odiano con la stessa intensità, oggi che – accompagnati dai loro rispettivi avvocati – si trovano nello studio di un’assistente sociale che dovrà stabilire a chi dei due concedere la custodia esclusiva del figlio. “”, serie in tre puntate diretta da Gianluca Maria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti per Indigo Film e Rai Fiction, partirà questa sera alle 21.20 su Raiuno: ne sono protagonisti Greta, che sta vivendo un ...

