Sardegna - Enel X installerà 1.176 nuovi punti di ricarica (Di lunedì 3 maggio 2021) Enel X e la Regione Sardegna hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa al quale potranno aderire anche altri soggetti pubblici e privati che prevede l'installazione di 1.176 punti di ricarica per promuovere la diffusione delle auto elettriche nell'isola. Le località. L'attivazione dei charging point comporterà un investimento di 7 milioni di euro del tutto a carico della business unit di Enel e prevede installazioni in tutte le principali località sarde. Tra queste vi sono Cagliari e i comuni della sua area metropolitana, ma anche Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, oltre a importanti località costiere come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino e Castelsardo, più altre dell'entroterra. Le colonnine. I 1.176 nuovi punti di ricarica verranno resi ...

