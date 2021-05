Sardegna - Enel X installerà 1.176 nuove colonnine (Di lunedì 3 maggio 2021) Enel X e la Regione Sardegna hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa al quale potranno aderire anche altri soggetti pubblici e privati che prevede l'installazione di 1.176 punti di ricarica per promuovere la diffusione delle auto elettriche nell'isola. Le località. L'attivazione dei charging point comporterà un investimento di 7 milioni di euro del tutto a carico della business unit di Enel e prevede installazioni in tutte le principali località sarde. Tra queste vi sono Cagliari e i comuni della sua area metropolitana, ma anche Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, oltre a importanti località costiere come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino e Castelsardo, più altre dell'entroterra. Le colonnine. I 1.176 nuovi punti di ricarica verranno resi disponibili grazie all'installazione sul territorio di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021)X e la Regionehanno firmato un nuovo protocollo d'intesa al quale potranno aderire anche altri soggetti pubblici e privati che prevede l'installazione di 1.176 punti di ricarica per promuovere la diffusione delle auto elettriche nell'isola. Le località. L'attivazione dei charging point comporterà un investimento di 7 milioni di euro del tutto a carico della business unit die prevede installazioni in tutte le principali località sarde. Tra queste vi sono Cagliari e i comuni della sua area metropolitana, ma anche Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, oltre a importanti località costiere come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino e Castelsardo, più altre dell'entroterra. Le. I 1.176 nuovi punti di ricarica verranno resi disponibili grazie all'installazione sul territorio di ...

Enel X dà una scossa alla mobilità elettrica in Sardegna , dove installerà 1.176 colonnine di ricarica . Alla firma del protocollo d'intesa con la Regione seguirà l'installazione delle postazioni ...

Enel X installerà 1.176 nuove colonnine È quanto prevede il protocollo d'intesa tra la Regione e il colosso italiano, volto a promuovere la mobilità sostenibile nell'isola ...

