“Sapete qual è l’unica cosa bella di Fedez?”. Vittorio Sgarbi a gamba tesa sul rapper milanese e Chiara Ferragni (Di lunedì 3 maggio 2021) Sulla polemica del giorno non poteva di certo mancare lui, Vittorio Sgarbi. Parliamo ancora di Fedez e del concerto del 1° maggio ed è qui che il parlamentare e sindaco di Sutri ha detto la sua. Come sappiamo, coraggiosamente, Fedez ha criticato i ritardi del disegno di legge Zan sull’omofobia attaccando la Lega e denunciando un presunto tentativo di censura da parte di Rai 3 sul contenuto del suo intervento. A questo punto si infila Sgarbi: “Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversari”, taglia corto Sgarbi che negli ultimi giorni aveva incrociato le lame più volte con il noto cantante proprio sul Ddl Zan. Ma non è finita qua perché sempre secondo Sgarbi, Fedez si sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Sulla polemica del giorno non poteva di certo mancare lui,. Parliamo ancora die del concerto del 1° maggio ed è qui che il parlamentare e sindaco di Sutri ha detto la sua. Come sappiamo, coraggiosamente,ha criticato i ritardi del disegno di legge Zan sull’omofobia attaccando la Lega e denunciando un presunto tentativo di censura da parte di Rai 3 sul contenuto del suo intervento. A questo punto si infila: “Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversari”, taglia cortoche negli ultimi giorni aveva incrociato le lame più volte con il noto cantante proprio sul Ddl Zan. Ma non è finita qua perché sempre secondosi sarebbe ...

_xxmarsxx_ : RT @lastgiuli: ma sapete qual è la cosa che mi fa più rabbia? che quei coglioni in piazza non subiranno niente, nessuna multa, niente di ni… - Creailtuoaccou6 : Sapete qual è la cosa brutta? Che ora quando entro qui, sento la stessa sensazione di fastidio di quando entravo ne… - cidivideunmuro : RT @lastgiuli: ma sapete qual è la cosa che mi fa più rabbia? che quei coglioni in piazza non subiranno niente, nessuna multa, niente di ni… - LuanaP1989 : RT @lastgiuli: ma sapete qual è la cosa che mi fa più rabbia? che quei coglioni in piazza non subiranno niente, nessuna multa, niente di ni… - sighmarty00 : RT @lastgiuli: ma sapete qual è la cosa che mi fa più rabbia? che quei coglioni in piazza non subiranno niente, nessuna multa, niente di ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete qual Una libertà di stampa all'altezza dei tempi E non per "rilevanza" della notizia: un esempio a me caro su tutti: sapete secondo la FAO e secondo ... Qual'è la notizia più "rilevante"? Ma la fame, che è un tema più facilmente risolvibile, non ...

Fedez, sapete proprio tutto su di lui? Chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori Scopriamo tutto nei dettagli! Segui anche la nostra pagina Instagram >> clicca qui Fedez, avete mai visto i suoi genitori? Qual è il loro lavoro Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, è nato e cresciuto ...

Gilles Rocca: sapete qual è il significato segreto dei suoi tatuaggi? Altranotizia La rincorsa dei vaccini, Arezzo accelera e riprende Siena In entrambe le province siamo a 113 mila dosi anche se per i vicini percentuale più alta, 8 mila sieri in 4 giorni ...

Qual è il look di Carrie Bradshaw preferito da Sarah Jessica Parker? No, non è lo stripped dress di Sonia Rykiel che segna l'inizio dell'avventura parigina di Carrie. Non il leggendario tutù e neppure l'abito da sposa di Vivienne Westwood. Nel cuore di Sarah Jessica Pa ...

E non per "rilevanza" della notizia: un esempio a me caro su tutti:secondo la FAO e secondo ...'è la notizia più "rilevante"? Ma la fame, che è un tema più facilmente risolvibile, non ...Scopriamo tutto nei dettagli! Segui anche la nostra pagina Instagram >> clicca qui Fedez, avete mai visto i suoi genitori?è il loro lavoro Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, è nato e cresciuto ...In entrambe le province siamo a 113 mila dosi anche se per i vicini percentuale più alta, 8 mila sieri in 4 giorni ...No, non è lo stripped dress di Sonia Rykiel che segna l'inizio dell'avventura parigina di Carrie. Non il leggendario tutù e neppure l'abito da sposa di Vivienne Westwood. Nel cuore di Sarah Jessica Pa ...