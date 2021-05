Samsung | il prossimo smartphone top gamma Galaxy S22 potrebbe avere fotocamera da 200 Mpixel e super zoom

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un colosso comenon si ferma mai e, anche a pochissimi mesi dal lancio, pensa già a come disegnare dentro e fuori la sua prossima famiglia ditop diS22. Essendo così tanto distanti dalle rispettive ufficialità, i prossimi flagshipro vedere la luce nel primo trimestre 2022. Ma ci sono novità sotto forma di rumor che dipingono ilS22 come il non plus ultra pere design. Da qualche anno a questa parte abbiamo assistito ad un netta riduzione della corsa ai MegaPixel ma nelle ultime generazioni di(non solo) c’è stata una decisa ripresa. Questa sarebbe confermata non solo dalle risoluzioni dei sensori che sono passate in breve tempo da ...