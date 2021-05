Salvini attacca Sala sulla festa dei tifosi dell’Inter: «Doveva usare San Siro». La replica: «Gli stadi sono chiusi» (Di lunedì 3 maggio 2021) La festa dei tifosi dell’Inter, andata in scena ieri per le strade di Milano dopo la conquista del 19esimo scudetto, assume sempre più i contorni dello scontro politico, anche in vista delle prossime amministrative che riguarderanno anche il capoluogo lombardo. Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha infatti attaccato su Twitter il sindaco Beppe Sala, che correrà per un secondo mandato con i Verdi: «Sala non poteva far entrare 20 mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80 mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?». May 3, 2021 Pronta la replica di Sala, arrivata via Facebook: «Innanzitutto gli stadi sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladei, andata in scena ieri per le strade di Milano dopo la conquista del 19esimo scudetto, assume sempre più i contorni dello scontro politico, anche in vista delle prossime amministrative che riguarderanno anche il capoluogo lombardo. Matteo, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha infattito su Twitter il sindaco Beppe, che correrà per un secondo mandato con i Verdi: «non poteva far entrare 20 milain unoo che ne contiene 80 mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?». May 3, 2021 Pronta ladi, arrivata via Facebook: «Innanzitutto gli...

Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - SkyTG24 : Primo Maggio, Fedez attacca la Lega e Salvini sul Ddl Zan - LegaSalvini : LINEA DURA SOLO QUANDO FA COMODO. L'AUTOGOL CLAMOROSO DI GAD LERNER PER LO SCUDETTO DELL'INTER, SEPPELLITO SUI SOCI… - damy85twit : RT @Moonlightshad1: Solo a me pare che si voglia insinuare che ?@reportrai3? fa inchieste per menare e non per raccontare quello che fanno… - byrekmekockulla : #Pomeriggio5 L'intervento della bionda pari all'intervento di Salvini che si attacca al capello con la logo della Nike. -