Salto con gli sci, si ritira Manuela Malsiner a 23 anni: “Ho tentato di combattere, ma ho deciso di terminare la mia carriera” (Di lunedì 3 maggio 2021) La notizia la fornisce la diretta interessata tramite il proprio profilo Instagram: Manuela Malsiner, a 23 anni, ha deciso di annunciare il proprio ritiro dall’attività agonistica. Una carriera, la sua, segnata dagli infortuni, in particolare uno gravissimo che le ha fatto saltare l’intera annata 2018-2019, con rottura di crociato, collaterale e menisco, tutti a destra. Questa la traduzione del messaggio rilasciato in inglese: “Ho saltato fin da quando avevo 7 anni. Il Salto con gli sci è stato la mia vita finora. E’ stato un grande capitolo della mia vita, con alcuni momenti gloriosi, ma anche con altri difficili fatti di tanti infortuni. Pensavo a questo da un po’ di tempo. Ho tentato di combattere, ma ora ho deciso ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) La notizia la fornisce la diretta interessata tramite il proprio profilo Instagram:, a 23, hadi annunciare il proprio ritiro dall’attività agonistica. Una, la sua, segnata dagli infortuni, in particolare uno gravissimo che le ha fatto saltare l’intera annata 2018-2019, con rottura di crociato, collaterale e menisco, tutti a destra. Questa la traduzione del messaggio rilasciato in inglese: “Ho saltato fin da quando avevo 7. Ilcon gli sci è stato la mia vita finora. E’ stato un grande capitolo della mia vita, con alcuni momenti gloriosi, ma anche con altri difficili fatti di tanti infortuni. Pensavo a questo da un po’ di tempo. Hodi, ma ora ho...

Salto con gli sci - Manuela Malsiner si ritira ad appena 23 anni: "Senza questo sport non sarei chi sono ora"

