Salsa al curry light | la versione dietetica della ricetta indiana più amata

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021) Laalè un condimento tipicotradizione culinaria. Si abbina perfettamente a carne e pesce, nello specifico si sposa in maniera straordinaria con pollo e salmone. Nella suaclassica, è richiesta la presenza di burro, ma noi di Non Solo Riciclo vogliamo proporvi unaa base di ravaggiolo, un formaggio di latte vaccino, fresco e cremoso, ma a basso impatto calorico. Proviene dall’Appennino tosco-romagnolo ed è ricco di proteine, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B. Il, invece, altro non è che una miscellanea di diverse spezie. In linea di massima sono presenti: pepe di Cayenna, curcuma, chiodi di garofano, cardamomo, aglio essicato, fieno greco, pimento, cannella, cipolla e zenzero. È ...