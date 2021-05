Salernitana, i convocati per la gara con il Pordenone (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 24 i convocati della Salernitana per la sfida in trasferta con il Pordenone in programma domani, martedì 4 maggio, alle ore 14. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai; DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy; CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone; ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 24 idellaper la sfida in trasferta con ilin programma domani, martedì 4 maggio, alle ore 14. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai; DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy; CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone; ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

