Sala risponde a Salvini | «Tifosi dell’Inter a San Siro? Non si poteva»

(Di lunedì 3 maggio 2021), sindaco di Milano, ha risposto alle richiesta didi far entrare ia Sanper festeggiare lo Scudetto Giuseppe, sindaco di Milano, ha risposto alle richiesta di Matteodi far entrare ia Sanper festeggiare lo Scudetto. Le sue dichiarazioni. «L’ex Ministronochiede: “nonfar entrare 20.00in uno stadio che ne contiene 80.000?”. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000senza assembrarsi?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La risposta di Sala arriva via Facebook. Il sindaco di Milano rilancia le dichiarazioni del Prefetto e così risponde al leader della Lega: "L'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini chiede: 'Sala non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000?'. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?".