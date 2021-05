Roy Halston: lo stilista delle notti folli allo Studio 54 rivive nella serie tv Netflix (Di lunedì 3 maggio 2021) Life&People.it Roy Halston e la sua vita estrema sbarcano su Netflix. Le notti allo Studio 54, gli abiti di alta moda, il glamour e le star più famose, tutto in una original series che comprenderà 5 episodi e sarà disponibile dal 14 maggio sulla piattaforma rosso bianca. Elegante, rigoroso e raffinato questo era Roy Halston Frowick meglio conosciuto come Halston Un uomo che ha saputo rivoluzionare il suo tempo con le proprie creazioni e con la sua umiltà ha raggiunto gli obiettivi che si era imposto, arrivando a superarli. Amato e venerato dalle più famose dive, negli anni Settanta ha vestito moltissime donne diventando il portavoce dello stile americano anche a livello internazionale. Purtroppo come in molti spereranno, la sua vita non si ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 3 maggio 2021) Life&People.it Roye la sua vita estrema sbarcano su. Le54, gli abiti di alta moda, il glamour e le star più famose, tutto in una originals che comprenderà 5 episodi e sarà disponibile dal 14 maggio sulla piattaforma rosso bianca. Elegante, rigoroso e raffinato questo era RoyFrowick meglio conosciuto comeUn uomo che ha saputo rivoluzionare il suo tempo con le proprie creazioni e con la sua umiltà ha raggiunto gli obiettivi che si era imposto, arrivando a superarli. Amato e venerato dalle più famose dive, negli anni Settanta ha vestito moltissime donne diventando il portavoce dello stile americano anche a livello internazionale. Purtroppo come in molti spereranno, la sua vita non si ...

