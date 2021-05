Rossi: “Non sono i risultati che vorrei” (Di lunedì 3 maggio 2021) Valentino Rossi conferma anche in Spagna le enormi difficoltà che sta trovando in questa stagione 2021. È terminato solo il 17 posizione il suo gran premio sulla pista di Jerez. Quella andalusa era stata lo scorso anno teatro del suo ultimo podio in top class. Rossi nel post gara di Jerez non ha nascosto la delusione per un risultato davvero complicato da commentare. Le note positive sono i test che si terranno proprio lì a Jerez e che potrebbero portare qualche novità e i due piloti dell’academy sul podio. Rossi post Jerez: così non va Il Dottore è alle prese con l’inizio stagione forse più difficile da quando è nel motomondiale. sono 3 su 4 adesso le gare in cui non ha portato a casa neppure 1 punto finendo 16mo o peggio. Dopo la 15ma piazza finale della passata stagione lo stesso Valentino ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Valentinoconferma anche in Spagna le enormi difficoltà che sta trovando in questa stagione 2021. È terminato solo il 17 posizione il suo gran premio sulla pista di Jerez. Quella andalusa era stata lo scorso anno teatro del suo ultimo podio in top class.nel post gara di Jerez non ha nascosto la delusione per un risultato davvero complicato da commentare. Le note positivei test che si terranno proprio lì a Jerez e che potrebbero portare qualche novità e i due piloti dell’academy sul podio.post Jerez: così non va Il Dottore è alle prese con l’inizio stagione forse più difficile da quando è nel motomondiale.3 su 4 adesso le gare in cui non ha portato a casa neppure 1 punto finendo 16mo o peggio. Dopo la 15ma piazza finale della passata stagione lo stesso Valentino ...

