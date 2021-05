Rosalinda Cannavò | “Si | sono ingrassata” Cosa è successo dopo il GF Vip

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021) Grande Fratello Vip Pugno di ferro dell’attrice siciliana nei confronti degli haters: lo sfogo Pubblicato su 3 Maggio 2021, la ‘fu’ Adua Del Vesco, nelle scorse ore si è sfogata duramente, rendendo noto che in questi mesi, da quando si è conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, è stata attaccata da molti haters per via del suo aumento di peso. La donna, senza troppo girarci attorno, ha ammesso di essere. Dall’altro lato ha rimarcato che a differenza del passato (la siciliana ha sofferto di anoressia, vivendo un periodo molto buio qualche anno fa), con il suo corpo ora ha un ottimo rapporto e che non è affatto preoccupata di aver messo su qualche chilo. “C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga”, esordisce Adua in un ...