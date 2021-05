Rosalinda Cannavò | “Ho preso kg in più” e attacca chi le fa bodyshaming

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 maggio 2021)su Instagram si è scagliata contro coloro che le fannofacendola sentire in difetto. L’attrice, infatti, ha ammesso di averdei kg dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ma sarebbero chili di “felicità e amore”. “C’è chi tisull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno ...