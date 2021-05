Rosalinda Cannavò contro il bodyshaming: “Sono più di un solo corpo” (Di lunedì 3 maggio 2021) Rosalinda Cannavò è tornata a parlare di un tema che le sta molto a cuore, quello del bodyshaming e del rapporto col proprio corpo. L’attrice ha utilizzato le storie di Instagram per esprimere la sua opinione a riguardo, rispondendo alle critiche ricevute da alcuni hater. La Cannavò, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, proprio all’interno del bunker di Cinecittà aveva confessato di aver sofferto in passato di anoressia, ammettendo di essere arrivata a pesare, in un momento molto complicato della sua vita, solo 32 chili. Una confessione particolarmente faticosa da fare all’interno di un reality show, ma che le è servita per lasciarsi alle spalle definitivamente i suoi disturbi alimentari e il periodo infelice legato a essi. L’attrice siciliana ha voluto rispondere alle ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021)è tornata a parlare di un tema che le sta molto a cuore, quello dele del rapporto col proprio. L’attrice ha utilizzato le storie di Instagram per esprimere la sua opinione a riguardo, rispondendo alle critiche ricevute da alcuni hater. La, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, proprio all’interno del bunker di Cinecittà aveva confessato di aver sofferto in passato di anoressia, ammettendo di essere arrivata a pesare, in un momento molto complicato della sua vita,32 chili. Una confessione particolarmente faticosa da fare all’interno di un reality show, ma che le è servita per lasciarsi alle spalle definitivamente i suoi disturbi alimentari e il periodo infelice legato a essi. L’attrice siciliana ha voluto rispondere alle ...

