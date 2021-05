Roma, ufficiale l’addio all’Europeo per Zaniolo: niente vaccino (Di lunedì 3 maggio 2021) niente vaccino anti-Covid 19 per Nicolò Zaniolo.Dopo il via libera del ministro della Salute Roberto Speranza, è corsa contro il tempo per la vaccinazione degli azzurri. Gli uomini di Roberto Mancini riceveranno infatti la prima dose nella giornata di oggi, smistati tra due centri vaccinali di Roma e Milano, in vista del ritiro pre-fase finale Uefa Euro2020. La lista dei giocatori sarà allargata a 30-35 giocatori, ma tra questi non ci sarà il talento della Roma Nicolò Zaniolo: ancora alle prese con l'infortunio rimediato lo scorso settembre, che ha portato la stella giallorossa ad un recente consulto con il prof. Fink per definire il rientro in campo. Un mancato inserimento che, di fatto, si traduce nell'esclusione del calciatore dalla lista dei pre-convocati. Zaniolo, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021)anti-Covid 19 per Nicolò.Dopo il via libera del ministro della Salute Roberto Speranza, è corsa contro il tempo per la vaccinazione degli azzurri. Gli uomini di Roberto Mancini riceveranno infatti la prima dose nella giornata di oggi, smistati tra due centri vaccinali die Milano, in vista del ritiro pre-fase finale Uefa Euro2020. La lista dei giocatori sarà allargata a 30-35 giocatori, ma tra questi non ci sarà il talento dellaNicolò: ancora alle prese con l'infortunio rimediato lo scorso settembre, che ha portato la stella giallorossa ad un recente consulto con il prof. Fink per definire il rientro in campo. Un mancato inserimento che, di fatto, si traduce nell'esclusione del calciatore dalla lista dei pre-convocati., ...

