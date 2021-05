Roma, pioggia di disdette ai ristoranti il 1° maggio. “Così non possiamo lavorare!” (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i ristoranti l’incubo non sembra finire mai. “Così non possiamo lavorare”, questa è stata la reazione dei ristoratori al primo fine settimana in zona gialla del Lazio il giorno del 1° maggio. Si può pranzare e cenare nei locali, ma solamente all’aperto. Una pioggia, però, ha messo in difficoltà sia chi era al tavolo e sia gli stessi ristoratori che si sono trovati di fronte a numerosissime disdette causa maltempo. Doppia difficoltà, quindi: hanno dovuto organizzare il posto esterno coscienti di non poter compensare i posti utilizzabili all’interno, affrontando una situazione metereologica che non ha permesso ai clienti di godersi il pasto. Alcuni ristoranti non hanno il posto esterno, altri non lo hanno necessario per fornire il giusto distanziamento. Oltre a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Per il’incubo non sembra finire mai. “nonlavorare”, questa è stata la reazione dei ristoratori al primo fine settimana in zona gialla del Lazio il giorno del 1°. Si può pranzare e cenare nei locali, ma solamente all’aperto. Una, però, ha messo in difficoltà sia chi era al tavolo e sia gli stessi ristoratori che si sono trovati di fronte a numerosissimecausa maltempo. Doppia difficoltà, quindi: hanno dovuto organizzare il posto esterno coscienti di non poter compensare i posti utilizzabili all’interno, affrontando una situazione metereologica che non ha permesso ai clienti di godersi il pasto. Alcuninon hanno il posto esterno, altri non lo hanno necessario per fornire il giusto distanziamento. Oltre a ...

