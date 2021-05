Roma, per Zaniolo ufficiale l'addio all'Europeo: niente vaccino (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma - Corsa contro il tempo per la vaccinazione degli azzurri. Il via libera lo ha dato il ministro della Salute Roberto Speranza. La Nazionale di Mancini andrà in ritiro alla fine del campionato per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)- Corsa contro il tempo per la vaccinazione degli azzurri. Il via libera lo ha dato il ministro della Salute Roberto Speranza. La Nazionale di Mancini andrà in ritiro alla fine del campionato per ...

virginiaraggi : Il 15 maggio riapriranno gli stabilimenti balneari e le spiagge libere romane. L’obiettivo del nostro Piano strateg… - virginiaraggi : Stanno per partire i concorsi banditi da Roma Capitale per la selezione di 1512 figure professionali, che a causa d… - chetempochefa : 'Presenteremo una querela per diffamazione alla Procura di Roma appunto per quello che viene detto in quel,come ha… - Francescapanda : @Dracarys_ste Sisi ma ogni settimana accade qualcosa di analogo. Settimana scorsa a Roma prima della partita di EL… - CaruginiManuela : RT @senzaunaragione: Sto cercando un passaggio a/r puglia-roma per l 8 maggio. Siamo in 3. Io la mia compagna e mio figlio. Per visita di… -