Roma, infarto per Ubaldo Righetti: grande paura, ma condizioni stabili (Di lunedì 3 maggio 2021) Ubaldo Righetti ha accusato un infarto, nel corso del pomeriggio di lunedì 3 maggio. L'ex difensore della Roma, campione d'Italia nel 1983, ha avvertito un malore mentre giocava a padel con alcuni conoscenti, per poi essere ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Un'équipe di medici sta monitorando costantemente le condizioni di Righetti, attualmente ancora all'interno della struttura medica capitolina, dopo la grande paura per il diretto interessato e la sua famiglia. L'ex calciatore, adesso opinionista di RomaTV, non è in pericolo di vita e le sue condizioni appaiono stabili, sebbene la prudenza non sia mai troppa in casi clinici del genere.

