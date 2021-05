TV7Benevento : Roma: Gaspari, 'stimo Carelli ma non sarà candidato centrodestra'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gaspari

Corriere della Sera

Invece il nostro territorio, grazie a un'intuizione di Remo, ha la Trignina, che è solo da ... che già avrà l'alta velocità ferroviaria di collegamento con. Una politica, quella di ...... con la collaborazione del presidente dell'AOPA Italia Rinaldoe del referente regionale ... Dal 1947 l'aeroporto fu aperto al traffico civile con i collegamenti per Cagliari, Milano e. ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Stimo Carelli, potrà fare mille cose importanti nella vita ma non sarà il candidato del centrodestra a sindaco di Roma. Siamo seri”. Lo scrive su Twitter Maurizio Gasparri, ...“Alghero può tornare ad essere un riferimento per il volo sportivo e da diporto, sono tanti appassionati del volo che dopo la chiusura nel 1994 del locale Aeroclub e il tentativo di ricostituirlo a me ...