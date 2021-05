Roma, confermato caso di variante indiana sull’aereo proveniente da Nuova Delhi (Di lunedì 3 maggio 2021) Si torna a parlare del volo atterrato a Fiumicino, proveniente da Nuova Delhi, mercoledì scorso. Nel pomeriggio di ieri sul finire dei sequenziamenti – l’analisi specifica del tampone – secondo quanto riporta Il Messaggero, è stata accertata la presenza di (almeno) un caso di variante indiana. I test, eseguiti allo Spallanzani di Roma, sono stati svolti sui 23 contagiati scesi dall’aereo proveniente dall’India – tra i quali anche il comandante. L’esito ufficiale e completo sarà noto solo in queste ore ma la presenza di variante indiana è altamente probabile. Questo perché parliamo di un volo partito dal centro di un Paese messo in ginocchio dalla diffusione di questo tipo di variante. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Si torna a parlare del volo atterrato a Fiumicino,da, mercoledì scorso. Nel pomeriggio di ieri sul finire dei sequenziamenti – l’analisi specifica del tampone – secondo quanto riporta Il Messaggero, è stata accertata la presenza di (almeno) undi. I test, eseguiti allo Spallanzani di, sono stati svolti sui 23 contagiati scesi dall’aereodall’India – tra i quali anche il comandante. L’esito ufficiale e completo sarà noto solo in queste ore ma la presenza diè altamente probabile. Questo perché parliamo di un volo partito dal centro di un Paese messo in ginocchio dalla diffusione di questo tipo di. Leggi anche: ...

