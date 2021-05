Roma, africani si fingono del Mali per risultare rifugiati di guerra (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – Una questione così spinosa da mandare su tutte le furie l’ambasciata del Mali: gli africani a Roma hanno la pregevole “usanza” di di fingersi Maliani per risultare rifugiati di guerra con gli inevitabili privilegi che ciò comporta. Vuoi i privilegi? Fingiti del Mali! Perché fingersi del Mali? Prima di tutto, per avere in maniera più celere i documenti, cosa che però mette in difficoltà chi realmente fugge da un teatro di guerra come è appunto il Mali e che fa arrabbiare, manco poco, i funzionari di ambasciata dello Stato africano. Proprio loro, infatti, stanno indagando sul fenomeno. La denucia dell’ambasciata Per chi in effetti è originario del Mali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 mag – Una questione così spinosa da mandare su tutte le furie l’ambasciata del: glihanno la pregevole “usanza” di di fingersiani perdicon gli inevitabili privilegi che ciò comporta. Vuoi i privilegi? Fingiti del! Perché fingersi del? Prima di tutto, per avere in maniera più celere i documenti, cosa che però mette in difficoltà chi realmente fugge da un teatro dicome è appunto ile che fa arrabbiare, manco poco, i funzionari di ambasciata dello Stato africano. Proprio loro, infatti, stanno indagando sul fenomeno. La denucia dell’ambasciata Per chi in effetti è originario del...

ChiaraT4U : 800 migranti africani sono sbarcati ieri in #Sicilia. Saranno presto a Roma, Parigi, Berlino e Stoccolma. La nave d… - AMBRUZZI2 : #stasseraitalia oggi un milione senza lavoro ed oggi circa700 africani ospitati solo per poche ore da nave generosa… - galax64716705 : @MediasetTgcom24 Vedremo il 18 Maggio a Roma come si comporterà la polizia con gli africani! - VenusianFebio : @Shamus02338862 @LegaSalvini Per nulla. E' peino di video e vlog dall'africa. Ed è pieno di Africani su internet.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma africani 3 maggio Giornata Mondiale della Libertà di stampa ... e celebrare la Dichiarazione di Windhoek un documento, che tutela i principi in difesa della stampa libera e il pluralismo d'informazione, promulgato nel 1991 dai giornalisti africani a Windhoek, ...

Fotomontaggi per la pandemia ... così Fanfani ammiccante in Proponiamo? del 1989, leader leghisti in Roma padrona alt! del 2006, ... lacerti di lager e volti gementi di bimbi africani, o La Pace del 2004, un ammasso compulsivo di ...

Roma, africani si fingono del Mali per risultare rifugiati di guerra Il Primato Nazionale Congo e Guinea testano cura per forme lievi di Covid-19 La Repubblica democratica del Congo e la Guinea hanno iniziato a reclutare persone per testare un nuovo trattamento di forme da lievi a moderate di Covid-19. (ANSA) ...

Samp severa e spietata, si prende pure la testa della Roma La Samp aggiunge tre mattoncini alla sua classifica ed aspetta di mettere gli altri sette nelle quattro partite che rimangono da qui alla fine per arrivare a quella quota cinquantadue che Ranieri ha p ...

... e celebrare la Dichiarazione di Windhoek un documento, che tutela i principi in difesa della stampa libera e il pluralismo d'informazione, promulgato nel 1991 dai giornalistia Windhoek, ...... così Fanfani ammiccante in Proponiamo? del 1989, leader leghisti inpadrona alt! del 2006, ... lacerti di lager e volti gementi di bimbi, o La Pace del 2004, un ammasso compulsivo di ...La Repubblica democratica del Congo e la Guinea hanno iniziato a reclutare persone per testare un nuovo trattamento di forme da lievi a moderate di Covid-19. (ANSA) ...La Samp aggiunge tre mattoncini alla sua classifica ed aspetta di mettere gli altri sette nelle quattro partite che rimangono da qui alla fine per arrivare a quella quota cinquantadue che Ranieri ha p ...