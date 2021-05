Rita Di Giovacchino | è scomparsa la giornalista che ha raccontato i misteri italiani

Leggi su ck12

(Di lunedì 3 maggio 2021)Dinon ce l’ha fatta. Il Covid – 19 ha portato via anche lei, come tanti in questa infinita, terribile stagione. Un ospedale, un letto, una storia, un’altra vita spezzata dal virus. Se n’è andata via cosìdi, una vita dad’inchiesta. Inchieste di quelle che fanno perdere il sonno, perché non si riesce mai ad intravedere la luce della verità in fondo a tunnel perennemente bui. Quanto ha scritto e descritto sul sequestro ed uccisione di Aldo Moro, e quanto ci hanno dato da pensare le sue parole dopo gli stragi di Capaci e di Via d’Amelio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uccisi i due giornalisti spagnoli sequestrati in Burkina Faso Si era occupata anche della tragedia di Cogne, di Annamaria Franzoni e di tutti i segreti del caso. Ma lei era ...