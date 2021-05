Ristorante troppo affollato | arriva la Polizia Municipale e chiude tutto

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Blitz dellaLocale in un noto, locale chiuso e titolare sanzionato. Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti, con personale dellaLocale, in viale Europa per la segnalazione di numerose persone che stavano pranzando in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.