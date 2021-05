Rifiuti Roma, continua il braccio di ferro tra Raggi e Zingaretti: il 25 maggio al Tar il ricorso del Comune contro l’ordinanza della Regione (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissariamento può attendere. Il braccio di ferro tra Regione Lazio e Comune di Roma è solo rimandato di venti giorni. Per conoscere il futuro dei Rifiuti della Capitale bisognerà infatti aspettare il 25 maggio. È questa la data fissata dal Tar del Lazio per discutere il ricorso del Campidoglio contro l’ordinanza del primo aprile con cui l’ente guidato da Nicola Zingaretti aveva dato 30 giorni di tempo per “trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento”. Pena, il possibile commissariamento della capitale sui Rifiuti. Secondo il presidente della prima sezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissariamento può attendere. IlditraLazio ediè solo rimandato di venti giorni. Per conoscere il futuro deiCapitale bisognerà infatti aspettare il 25. È questa la data fissata dal Tar del Lazio per discutere ildel Campidogliodel primo aprile con cui l’ente guidato da Nicolaaveva dato 30 giorni di tempo per “trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento”. Pena, il possibile commissariamentocapitale sui. Secondo il presidenteprima sezione ...

fattoquotidiano : Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Il C… - CarloCalenda : Domani alle ore 19 secondo appuntamento sull'emergenza rifiuti a Roma e come uscirne. Ne parliamo con Emma Amiconi-… - CarloCalenda : Ora in diretta con il secondo appuntamento sull'emergenza rifiuti a Roma e come uscirne. Ne parliamo con Emma Amico… - tbuccico69 : RT @AlexBucci: A quanto pare oltre ai rifiuti e il caos mobilità #Roma ha un altro problema: i morti sulle strade. Quando capiremo che il p… - mcacciaglia64 : RT @AlexBucci: A quanto pare oltre ai rifiuti e il caos mobilità #Roma ha un altro problema: i morti sulle strade. Quando capiremo che il p… -