FASIbiz : L'economia circolare si ritrova con risorse dimezzate rispetto alla prima versione del #PNRR, risorse puntate sopra… - ida_arjomand : Impariamo qualcosa anche oggi: 'Come i rifiuti organici si trasformano in energia' - EurvenGreeny : ???? Symbola: 'L'#Italia è una superpotenza nell'#economiacircolare con la più alta percentuale di #riciclo sulla tot… - Affaritaliani : Rifiuti ed economia circolare: il Sudamerica guarda a Contarina - StudioTorcello : ' DECRETO SOSTEGNI - ENTI LOCALI E GESTIONE RIFIUTI. ECCO COSA CAMBIA NEL TESTO UNICO AMBIENTE '. Condividiamo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti economia

askanews

Una declinazione concreta del concetto dicircolare: nel Trevigiano il Consiglio di Bacino Priula e l'azienda pubblica Contarina hanno realizzato un modello di gestione deiche ha portato a risultati come l'89,7% di raccolta ......e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di...cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di, ...Il Comune di Paceco ha ricevuto il riconoscimento di "Paese Rifiuti Free", risultando primo fra altri sei comuni della provincia di Trapani, ...Innovazione di prodotto e di processo, sperimentazioni e metodologie per l’incremento della durata di vita dei prodotti, la riduzione ...