Repubblica: Politano chiamato per i tamponi del Club Italia, possibile convocazione

Il rendimento di Matteo Politano conferma l'ottima condizione del giocatore dell'ultimo periodo, che gli potrebbe valere una convocazione ai prossimi Europei. Repubblica scrive che è stato chiamato per sottoporsi ai tamponi insieme al gruppo della Nazionale. Il Napoli ha gettato via l'enorme sforzo che aveva fatto per tornare in zona Champions, ma la colpa per i due punti sprecati nel finale di ieri va divisa in parti uguali tra dirigenza, allenatore e squadra, di cui non ha convinto l'approccio all'appuntamento al Maradona. Il gruppo si consola con la probabile convocazione in Nazionale di Politano, quarto azzurro ad essere chiamato per i tamponi del Club Italia.

