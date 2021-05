Report scopre Renzi con la spia in autogrill. L’ex premier: “M’ero scordato di riceverlo in Senato” (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella piazzola di un autogrill Matteo Renzi incontra un agente dei servizi segreti, Marco Mancini. È quanto mostra in esclusiva un video che ha ripreso di nascosto quell’incontro e che Report manderà in onda stasera. Un video che, secondo i Renziani, la trasmissione della Rai avrebbe pagato 45mila euro. I Renziani contro Ranucci: “Ha pagato 45mila euro per quel video” Una illazione che Sigfrido Ranucci respinge al mittente. Che cosa si vede nel video? Immortala l’appuntamento riservato tre L’ex premier e la spia avvenuto il 23 dicembre scorso. Nel pieno della crisi del governo Conte, quando il tema dei servizi segreti è uno delle questioni di attrito principali all’interno della maggioranza. L’agente segreto Mancini, che ha incontrato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella piazzola di unMatteoincontra un agente dei servizi segreti, Marco Mancini. È quanto mostra in esclusiva un video che ha ripreso di nascosto quell’incontro e chemanderà in onda stasera. Un video che, secondo iani, la trasmissione della Rai avrebbe pagato 45mila euro. Iani contro Ranucci: “Ha pagato 45mila euro per quel video” Una illazione che Sigfrido Ranucci respinge al mittente. Che cosa si vede nel video? Immortala l’appuntamento riservato tree laavvenuto il 23 dicembre scorso. Nel pieno della crisi del governo Conte, quando il tema dei servizi segreti è uno delle questioni di attrito principali all’interno della maggioranza. L’agente segreto Mancini, che ha incontrato ...

SecolodItalia1 : Report scopre Renzi con la spia in autogrill. L’ex premier: “M’ero scordato di riceverlo in Senato”… - theflex96 : AD 2021: Report scopre i gacha (e non solo) - Abhijitxp01 : RT @deutschebankIT: Misurare il divario della #Sustanability nel #Fashion: il #report di @BoF mette a confronto 15 delle più grandi aziende… - deutschebankIT : Misurare il divario della #Sustanability nel #Fashion: il #report di @BoF mette a confronto 15 delle più grandi azi… - Anna302478978 : Report scopre quello che forse è uno degli investimenti + paradossali della storia recente della Chiesa. L’A.P.S.A.… -