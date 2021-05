Regionali a Madrid | la destra verso la riconferma

(Di lunedì 3 maggio 2021) Isabel Diaz Ayuso aveva convocato le elezionianticipate acon l'intenzione di eliminare i rivali di Ciudadanos e conquistare al Partido Popular l'egemonia ae la maggioranza assoluta: ma se il primo obiettivo appare possibile, il secondo appare invece irraggiungibile. I sondaggi danno infatti il Pp primo partito con il 36% e un massimo di 55 deputati; anche se Ayuso è praticamente sicura di poter governare (la sinistra, che non aveva candidati validissimi, rimane al di sotto anche sommando i deputati socialisti e di Mas), per ottenere la maggioranza assoluta di 69 seggi dovrebbe fare affidamento quanto meno sugli ultra di Vox.Ciudadanos rimane appena al di sopra della soglia di sbarramento, che è del 5%: probabilmente sarà decisiva l'affluenza per stabilire se il partito di Arrimadas ...

Agenzia ANSA

L'attuale 'presidenta' della Regione di, Isabel Diaz Ayuso, giornalista e a 42 anni astro nascente del Partito popolare, ovvero il ...della campagna elettorale prima delle elezioni...Le elezionidi, che si svolgeranno martedì 4 maggio, possono influire sul futuro politico della Spagna. La governatrice uscente Isabel Díaz Ayuso, conservatrice ed appoggiata dal partito popolare,...Entornointeligente.com / MADRID. â?” Conto alla rovescia in Spagna per le elezioni regionali di Madrid: un banco di prova che alcuni protagonisti affrontano come test decisivo in chiave nazionale e al ...La tornata elettorale madrileña più atipica della storia recente — si vota in un giorno feriale e ancora in emergenza Covid — rappresenta una ghiotta occasione per Vox: il partito di estrema destra ac ...