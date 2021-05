Reggio Calabria, ProVita & Famiglia: “la legge Zan finisce in commissione al Comune ma senza contraddittorio” (Di lunedì 3 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, ProVita & Famiglia: “la legge Zan finisce in commissione al Comune ma senza contraddittorio. L’appuntamento è per mercoledì mattina e alla discussione sono stati invitati Udi, Non una di meno, Arcigay e Agedo, insomma, una riunione fra amici” “Apprendiamo che ieri sera è stata convocata d’urgenza la commissione “Pari Opportunità” di Reggio Calabria per discutere della legge Zan sull’omotransfobia. L’appuntamento è per mercoledì mattina e alla discussione sono stati invitati Udi, Non una di meno, Arcigay e Agedo, insomma, una riunione fra amici. Al momento pare non sia previsto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato: “laZaninalma. L’appuntamento è per mercoledì mattina e alla discussione sono stati invitati Udi, Non una di meno, Arcigay e Agedo, insomma, una riunione fra amici” “Apprendiamo che ieri sera è stata convocata d’urgenza la“Pari Opportunità” diper discutere dellaZan sull’omotransfobia. L’appuntamento è per mercoledì mattina e alla discussione sono stati invitati Udi, Non una di meno, Arcigay e Agedo, insomma, una riunione fra amici. Al momento pare non sia previsto ...

