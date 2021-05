Reggio Calabria: il Piria festeggia il compleanno di Giada, ragazza speciale che ha compiuto 18 anni [FOTO] (Di lunedì 3 maggio 2021) Reggio Calabria: il Piria festeggia il compleanno di Giada, ragazzina speciale che ha compiuto 18 anni. I genitori: “mattinata piena di gioia e di tante emozioni” “Giorno 28 aprile 2021 la nostra “Stella” ha compiuto 18 anni. Una data importante, una data da ricordare, che in questo anno di distanziamento sociale e di regole rigide sulla possibilità di potersi incontrare e festeggiare, rischiava di non avere la possibilità di essere celebrata come era giusto che fosse! Anche se in modalità remoto siamo riusciti a farle trascorrere una bella giornata di festa assieme a tutti i suoi più importanti affetti! Ma non siamo stati gli unici che hanno reso memorabile questa giornata”. E’ ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021): ilildi, ragazzinache ha18. I genitori: “mattinata piena di gioia e di tante emozioni” “Giorno 28 aprile 2021 la nostra “Stella” ha18. Una data importante, una data da ricordare, che in questo anno di distanziamento sociale e di regole rigide sulla possibilità di potersi incontrare ere, rischiava di non avere la possibilità di essere celebrata come era giusto che fosse! Anche se in modalità remoto siamo riusciti a farle trascorrere una bella giornata di festa assieme a tutti i suoi più importanti affetti! Ma non siamo stati gli unici che hanno reso memorabile questa giornata”. E’ ...

borghi_claudio : Nel discorso di Draghi ci sono TAV ovunque... da Genova, per Pescara, per Reggio Calabria... Via il codice degli ap… - anteprima24 : ** #Basket: la Miwa batte Reggio Calabria e chiude fase uno in seconda posizione ** - leodalneg : RT @radio_zek: Questo invece è un video ripreso e postato da Lorenzo Suraci, ex-candidato consigliere comunale a Reggio Calabria, con tanto… - citynowit : La nota stampa dei due gruppi reggini - LaCnews24 : 'Ndrangheta, confiscati beni per 20 mln a imprenditore di Reggio Calabria #calabrianotizie #newscalabria -