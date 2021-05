Reggina, e sono due: Baroni vince il premio come miglior allenatore della B di aprile (Di lunedì 3 maggio 2021) Foto Gianni Nucci / Ansa L’allenatore della Reggina Marco Baroni vince il premio come miglior tecnico di Serie B del mese di aprile Lo aveva vinto a febbraio, poi la “pausa” di marzo e ora il premio è di nuovo suo: Marco Baroni è il miglior allenatore della Serie B del mese di aprile. E’ la pagina ufficiale Facebook della Lega B ad annunciarlo con un post: “La votazione dei tifosi ha decretato che il miglior allenatore di aprile della Serie BKT è Marco Baroni della Reggina 1914! Il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Foto Gianni Nucci / Ansa L’Marcoiltecnico di Serie B del mese diLo aveva vinto a febbraio, poi la “pausa” di marzo e ora ilè di nuovo suo: Marcoè ilSerie B del mese di. E’ la pagina ufficiale FacebookLega B ad annunciarlo con un post: “La votazione dei tifosi ha decretato che ildiSerie BKT è Marco1914! Il ...

GiGiglio99 : @PotereaiSith @mick_napoli_ ....... Non sono il tipo, e con la Reggina perdono - MusticaG : #Spezia, #Reggina, #Napoli, #Perugia (l'altro ieri). Guardando oltre: #Liverpool e #Psg. Gli assembramenti per lo s… - PotereaiSith : @franzaium @irrebirra Tifo Reggina, e la sua tifoseria è gemellata con quella del Milan proprio per i moltissimi ca… - sportli26181512 : Cremonese-Reggina 1-1: Al gol di Valzania ha risposto Rivas. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Cremon… - Valle982 : @Inter In realtà un paio sono contro la Reggina... -