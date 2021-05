Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: Baroni pensa a far rifiatare qualcuno, previsti cambi (Di lunedì 3 maggio 2021) Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida di domani al Granillo Fuori un’altra. Il cerchio si stringe. Domani la Serie B scende in campo per la 36ª giornata e la Reggina ospita al Granillo il lanciatissimo Ascoli del discusso ex Sottil, la squadra più in forma dell’intero girone da un mese a questa parte. Ma, come lo stesso tecnico ha affermato in conferenza stampa, non si può guardare con timore l’avversario se si vuole puntare a un obiettivo che non sembrava percorribile fino a poco tempo fa. Massimo rispetto, dunque, ma anche ambizione e voglia di stare “dentro con la testa”. Come, però, il tecnico amaranto pensa di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021), la: le possibili scelte del tecnicoMarcoper la sfida di domani al Granillo Fuori un’altra. Il cerchio si stringe. Domani la Serie B scende in campo per la 36ª giornata e laospita al Granillo il lanciatissimodel discusso ex Sottil, la squadra più in forma dell’intero girone da un mese a questa parte. Ma, come lo stesso tecnico ha affermato in conferenza stampa, non si può guardare con timore l’avversario se si vuole puntare a un obiettivo che non sembrava percorribile fino a poco tempo fa. Massimo rispetto, dunque, ma anche ambizione e voglia di stare “dentro con la testa”. Come, però, il tecnicodi ...

